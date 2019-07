Schweizer Siegesserie gerissen

Adrian Heidrich (rechts) und Mirco Gerson verlieren ihr zweites Spiel in Hamburg © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die Schweizer Siegesserie an der WM in Hamburg ist gerissen. Am vierten Tag verlieren Adrian Heidrich und Mirco Gerson ihr zweites Gruppenspiel gegen die Letten Smedins/Samoilovs 19:21, 23:25.