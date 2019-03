Schweizer U17-Spielerin schiesst Traumtor

So ein Tor macht man wohl nur einmal im Leben. Ella Ljustina (16) erzielt den Führungstreffer für die Schweizer U17-Nationalmannschaft gegen Serbien in der Eliterunde praktisch von der Mittellinie aus.

We wouldn't believe this goal by 🇨🇭 @SFV_ASF's Ella Ljustina in @uefa Women's U-17 qualifying unless we'd seen it. 🚀 pic.twitter.com/SMgMkIL3r0 — mycujoo (@mycujoo) March 11, 2019

Die Schweizerinnen gewinnen am Ende mit 3:2 gegen Serbien. Morgen kommt müssen die Schweizerinnen in der Eliterunde gegen die Niederlande ran, am Samstag spielen sie gegen Russland. Im Mini-Turnier geht es um die Teilnahme an der EM, die vom 5. bis 17. Mai in Bulgarien stattfindet.

(rr)