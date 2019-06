Schweizerische Post verstärkt Sicherheitsmechanismen bei Drohnen

Stärkere Seile und ein lauteres Warnsignal: Die Schweizerische Post hat nach dem Absturz zwei ihrer Transportdrohnen erste Sicherheitsmassnahmen getroffen. © KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Eine bessere Befestigung des Notfallschirms an der Drohne und eine Verbesserung des akustischen Warnsignals: Nach dem Absturz einer Post-Drohne in der Nähe des Irchelparks in Zürich geben die Untersuchungsbehörden erste Empfehlungen ab. Die Post hat bereits reagiert.