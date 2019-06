Matthias Glarner, der Schwingerkönig von 2016, ist wieder bereit für Ernstkämpfe im Sägemehl © KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ

Matthias Glarner kehrt am Samstag ins Sägemehl zurück. Der Meiringer tritt zum Oberaargauischen Schwingfest in Grafenried an, wie die Veranstalter mitteilen.