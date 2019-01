Senatorin Gillibrand will bei US-Präsidentschaftswahl antreten

Die Demokratin Kirsten Gillibrand wirft ihren Hut für die nächsten US-Präsidentschaftswahlen in den Ring. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Die demokratische US-Senatorin Kirsten Gillibrand will bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. Dies kündigte die scharfe Kritikerin von US-Präsident Donald Trump am Dienstag in der Sendung von Talkmaster Stephen Colbert an.