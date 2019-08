Setzlinge gegen die Zerstörungen der Wikinger

Hreinn Oskarsson, Director beim Icelandic Forest Service, hilft mit, Bäume auf dem Lava-Gelände bei Thorlakshofn zu pflanzen. (Photo by Halldor KOLBEINS / AFP) © Keystone/AFP/HALLDOR KOLBEINS

Was macht ein Isländer, wenn er sich im Wald verläuft? Er stellt sich einfach hin. Diesen isländischen Witz versteht nur, wer die Wälder auf der Insel kennt: Die wenigen, die es gibt, sind meist so jung und so klein, dass ein Erwachsener sie leicht überblicken kann.