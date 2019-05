So kannst du dem Auffahrtsstau entgehen

An der Auffahrt und dem Pfingstwochenende werden viele Zugpassagiere erwartet. © Tagblatt / Benjamin Manser

Staufrei in den Süden: Die SBB bieten über Auffahrt 29 Zusatzzüge ins Tessin und Wallis an, am Pfingstwochenende sind es 31 Zusatzzüge. Wer die Zugreise frühzeitig plant und Sitzplätze reserviert, kann also gelassen ins verlängerte Wochenende fahren.