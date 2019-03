Sofia Goggia mit Bestzeit im Training

Sofia Goggia kommt gegen Ende der Saison immer besser in Fahrt © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Italienerin Sofia Goggia, die vor gut zwei Wochen in der Abfahrt von Crans-Montana ihren ersten Saisonsieg gefeiert hatte, dürfte auch beim Weltcup-Finale in Soldeu in Andorra die Favoritin sein.