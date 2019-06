Sommerhit: Viele Songs wollen den heissen Titel

Grillieren im Garten, bis am späten Abend in der Badi liegen oder den Sonnenuntergang in kurzen Hosen geniessen: So sieht der Sommer 2019 aus. Nach einem zögerlichen Start sind wir langsam auf Kurs Richtung Sommer. Schon lange auf diesem Weg sind auch Songs, welche den Titel «Sommerhit 2019» erhalten möchten. Sie sind die perfekte Untermalung für laue Sommerabende und motivierend, wenn auch einmal ein Sommergewitter aufzieht.

Die heissesten Anwärter

Fragt man bei Martin Oesch, Leiter der FM1-Musikredaktion, nach, hört man gleich mehrere bekannte Sommerhit-Künstler wie zum Beispiel den Puerto-Ricaner Daddy Yankee (2017, Despacito zusammen mit Luis Fonsi) oder auch den Schweizer Loco Escrito (2018, Adiós). Gleichzeitig zählt Oesch auch den puerto-ricanischen Sänger Ozuna oder das italienische Musikproduzenten-Duo Takagi & Ketra auf.

Diese Songs haben laut ihm das Potenzial zum Sommerhit:

Daddy Yankee feat. Snow – Con Calma



Loco Escrito – Punto



Ozuna – Baila Baila Baila



Takagi & Ketra, OMI & Giusy Ferreri – Jambo



«Es gibt das ganze Jahr Sommer am Radio.»

Neben sommerlichen Klängen wird auch ein interessanter Trend beobachtet: Potenzielle Sommerhits werden immer früher veröffentlicht. «Despacito wurde anfangs Jahr veröffentlich. Bei Loco Escrito war es sogar Herbst», sagt Martin Oesch. Er ist sich auch sicher, dass die Songs im Programm gebraucht werden. «Ein Sommerhit tut einfach gut, auch wenn es draussen mal schlechtes Wetter ist», erzählt der Leiter der FM1-Musikredaktion.

Radios und die Sommerhits

Auch in der heutigen Zeit machen die Radios die Hits – dieser Meinung ist Oesch. «Einen Hit gibt es immer noch via Radio», sagt er. Die Songs sind wichtig für das Radio. Am Besten sind Songs, bei denen man den Fuss nicht stillhalten kann. Und wie sieht es bei FM1 in Sachen Sommermusik aus? «Wir fragen die Hörer über die FM1 Musik-Jury, welche Songs sie hören möchten. Dort sind natürlich auch Sommerhits mit dabei», sagt Oesch

Eine Empfehlung zum Schluss für alle, die nur Sommerhits hören möchten: Der FM1-Webchannel «FM1 Sommerhits» bringt den ganzen Tag nur Sommerhits. Hören kannst du den Webchannel über die kosenlose Radio-FM1-App oder online.

Zum Schluss noch der, beziehungsweise die Tipps, von Martin Oesch: «Wenn ich auf Nummer sicher gehen will: Con Calma von Daddy Yankee, wenn ich ein wenig frecher sein möchte: Jambo von Takagi & Ketra.»

(ham)