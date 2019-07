«Spider-Man» hält Spitze vor «Secret Life Of Pets»

"Spider-Man: Far From Home" hat sich in der Schweiz am Wochenende vom 11. bis 14. Juli 2019 auf Platz 1 der Kinocharts gehalten. (Archiv) © Keystone/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Die Comic-Verfilmung «Spider-Man: Far From Home» hält in den Kinocharts in allen Regionen der Schweiz den Spitzenplatz. Der Erfolg hat sich allerdings abgeflacht.