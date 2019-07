«Spider-Man» ist an der Kinospitze

Der Film "Spider-Man: Far From Home" übernahm am Wochenende vom 5. bis 7. Juli 2019 die Spitze der nordamerikanischen Kino-Charts. (Archiv) © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH

Der Trickfilm-Hit «Toy Story 4» muss seinen Spitzenplatz in den nordamerikanischen Kinocharts räumen. Am Wochenende schnellte «Spider-Man: Far from Home» bei seinem Debüt in den USA und Kanada an die Spitze.