Hebammengeleitete Geburt: natürlich, sicher, selbstbestimmt

Das Spital Wil bietet mit der hebammengeleiteten Geburt eine besondere Erfahrung für werdende Eltern. Dabei betreut eine erfahrene Hebamme die Gebärende eigenverantwortlich und ohne Arzt oder Ärztin während der Geburt und auf dem Wochenbett. Natürlich und selbstbestimmt Gebären ohne Spitalroutine steht dabei im Fokus. Gleichzeitig kann jederzeit ärztliche Unterstützung beigezogen werden, sollte dies nötig sein. Dadurch ist die Sicherheit von Mutter und Kind stets gewährleistet.

Individuelle Vorbereitung in der Hebammensprechstunde

Bereits in der Schwangerschaft beginnt die individuelle und einfühlsame Betreuung durch die Hebammen. Zusätzlich zu den ärztlichen Schwangerschaftskontrollen finden um die 30. Schwangerschaftswoche und rund vier Wochen vor dem Geburtstermin die zwei Hebammensprechstunden statt. Zum einen wird an diesen Terminen geprüft, ob die Voraussetzungen für eine hebammengeleitete Geburt, wie eine komplikationslose Schwangerschaft oder die richtige Lage des Kindes, gegeben sind. «Zum anderen lernen wir uns gegenseitig kennen und ermutigen die werdenden Eltern, ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse mit uns zu teilen, um eine Geburt nach ihren Vorstellungen zu ermöglichen», erklärt Eva Aebischer, Leitende Hebamme im Spital Wil.

Natürlicher Geburtsprozess

In einer liebevollen Eins-zu-eins-Betreuung erleben die werdenden Eltern die einfühlsame Begleitung durch die erfahrene Hebamme. «Die Gebärende wird konstant, individuell und in einer ungestörten Atmosphäre betreut, um einen natürlichen Geburtsprozess zu unterstützen», betont die Leitende Hebamme Eva Aebischer. Bei der hebammengeleiteten Geburt stehen dieselben Gebärzimmer zur Verfügung wie für alle anderen Geburten im Spital Wil. Diese verfügen über sämtliche geburtsunterstützenden Ausstattungen wie beispielsweise die Gebärbadewanne.

Mit traditionellen Hebammenwissen und komplementärmedizinischen Methoden, darunter Massagen, Akupunktur, Homöopathie, Aromatherapie und anthroposophisch orientierte Medizin stärken die Hebammen die natürlichen Kräfte der Frau und unterstützen sie und damit auch den natürlichen Geburtsprozess. «Bei jeder Geburt spielen bei uns die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse der Eltern die Hauptrolle», so Eva Aebischer.

Wechsel in die reguläre Geburtshilfe sofort möglich

Die Sicherheit von Mutter und Kind stehen immer im Fokus. Bei Komplikationen während der Geburt steht sofort das Ärzteteam der Klinik Gynäkologie und Geburtshilfe zur Verfügung. «Unsere erfahrenen Hebammen erkennen rechtzeitig, wann ärztliche Unterstützung erforderlich ist. Ein Wechsel in die ärztlich geleitete Geburtshilfe kann schnell und ohne Wechsel der Räumlichkeiten erfolgen, was unsere hebammengeleitete Geburtshilfe von anderen Optionen wie einer Hausgeburt oder einer Geburt im Geburtshaus unterscheidet», betont Dr. med. Henrik Lutz, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe im Spital Wil. Ein Wechsel in die reguläre ärztlich geleitete Geburtshilfe ist auch immer möglich, wenn die Gebärende beispielsweise eine PDA wünscht. Erfolgt ein Wechsel, so wird die Leitung der Geburt in die ärztliche Verantwortung übergeben, die Hebamme bleibt aber nach wie vor als wichtige Betreuungsperson zuständig. Auch in der ärztlich geleiteten Geburtshilfe ist die Philosophie im Spital Wil, dass alle Frauen individuell und ganzheitlich betreut und ihre Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

Betreuung auf dem Wochenbett

Das Angebot der hebammengeleiteten Geburt im Spital Wil wird durch Wochenbettbesuche der Hebammen auf der Wöchnerinnenstation sowie einem Austrittsgespräch ganzheitlich abgerundet. Dabei kann die Mutter selber wählen, in welcher Regelmässigkeit sie einen Wochenbettbesuch durch die Hebamme wünscht. Die Eltern erhalten so umfassende Unterstützung und Betreuung auch nach der Geburt.

Für mehr Informationen zur hebammengeleiteten Geburt und zur Geburtshilfe im Spital Wil besuchen Sie www.srft.ch/geburt