Im ersten der zwei Testspiele im Rahmen des Zusammenzugs in Marbella nutzte die 64-jährige Schwedin die Gelegenheit, einiges zu versuchen. Im ungewohnten 4-2-3-1-System überraschte vor allem das defensive Mittelfeld mit dem Duo Géraldine Reuteler und Meriame Terchoun. Captain Lia Wälti, die normalerweise in der Mitte das Spiel dirigiert, wurde aufgrund von Knieproblemen noch geschont.

Zum Länderspiel-Debüt kam die 17-jährige Sydney Schertenleib, die als Aussenläuferin eingesetzt wurde und umgehend positiv auffiel. In der 6. Minute passte die GC-Spielerin in die Mitte, wo der Ball über eine polnische Verteidigerin im Netz landete. Das zweite Tor in der ersten Halbzeit erzielte Alayah Pilgrim kurz vor der Pause. Die 20-jährige Stürmerin, die im Januar von Zürich zur AS Roma wechselte, hatte beim Abschluss von Aurélie Csillag richtig spekuliert und war nach der Abwehr des Goalies zur Stelle.

Schweizerinnen bringen sich selbst in Bedrängnis

Die Zweitoreführung war jedoch etwas schmeichelhaft. Zwischen den beiden Treffern brachten sich die Schweizerinnen durch Unkonzentriertheiten oder Ungenauigkeiten immer wieder selbst in Bedrängnis. So kamen die Polinnen, die sich in der Weltrangliste sieben Plätze hinter den im 22. Rang klassierten Schweizerinnen befinden, nach einer guten Viertelstunde zu einem Penalty. Ewa Pajor, Stürmerin beim VfL Wolfsburg, scheiterte jedoch an Elvira Herzog.