Jovan Milosevic erlebte im Spiel gegen den FC Winterthur am Samstag eine Berg- und Talfahrt. Nach seinem Führungstreffer im ersten Einsatz für Grünweiss musste der Stürmer in der 34. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. «Wie die Untersuchungen am Montag ergaben, zog sich Milosevic einen Bänderriss im linken Fuss zu», schreibt der Club auf seiner Webseite. Der 18-Jährige wird mehrere Wochen ausfallen.