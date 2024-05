Macht der FC St.Gallen gegen Winterthur Europa klar?

Doch erstmal die Auslegeordnung. Fünfter muss der FCSG werden, um in der Conference League mitzuspielen. Fünf Punkte hinter St.Gallen liegt Winterthur. Sie könnten St.Gallen also noch überholen, falls der FCSG keine und Winterthur alle möglichen Punkte holt.

Die Partie am Montag ist also ein Finalspiel. Holt St.Gallen nur einen Punkt ist die Geschichte durch. Gewinnt Winterthur, wird es hingegen richtig heiss. Dann entscheidet sich die Ostschweizer Europavision am letzten Spieltag.

Winterthur ist kein gutes Pflaster

Dass der FC Winterthur nicht zu den Lieblingsgegnern der Zeidler-Elf gehört, ist kein Geheimnis. In der vergangenen Saison gab es gleich drei Niederlagen gegen den FCW. Und die Schützenwiese scheint schon fast eine Festung zu sein – zumindest aus St.Galler Sicht. Das letzte Mal gepunktet haben die Espen dort im Jahr 2011.