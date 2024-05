Gewinne Tickets für die Partie FC St.Gallen gegen den FC Zürich

Am Samstag, 25. Mai, findet um 20.30 Uhr der Saisonabschluss für den FC St.Gallen statt. Gegen den FC Zürich wird es im Kybunpark nochmals so richtig laut, bevor sich die Espen in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden.

Mit FM1Today hast du die Chance, live im Stadion dabei zu sein. Wir verlosen 2 x 2 Tickets. Aber nicht einfach irgendwo, sondern auf der Haupttribüne mit bestem Blick auf das Feld.

Dazu musst du einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du die Tickets. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Donnerstag, 23. Mai, benachrichtigt.