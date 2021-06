Im dritten Gruppenspiel des Tages treffen Spanien und Polen aufeinander. Beide Teams gingen als Favoriten in die Gruppe – und haben am zweiten Spieltag schon mächtig Druck. Die Spanier kamen in ihrem Auftakt nicht über ein 0:0 gegen Schweden hinaus, Polen unterlag der Slowakei mit 1:2. Hier gibt es die Partie ab 21 Uhr live.