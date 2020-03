Die verbleibenden Verwaltungsräte machen sich jetzt auf die Suche nach geeigneten Nachfolgern, heisst es in einer Mitteilung, und diese voraussichtlich an der kommenden Generalversammlung präsentieren. Der Verwaltungsratspräsident Hansjörg Stahel war für eine Stellungnahme telefonisch erreichbar.

Interessenskonflikte und unüberbrückbare Differenzen – das sind die Gründe, die Hansjörg Stahel, Verwaltungsratspräsident des HC Thurgau, drei weitere Verwaltungsräte und der Geschäftsführer für ihren Rücktritt angeben. Stahel sowie die Verwaltungsräte Max Hinterberger, Kurz Tanner, Raphael Meister und der Geschäftsführer Martin Büsser werden per Ende Geschäftsjahr, am 30. April, zurücktreten.

Wie kam es dazu, dass diese aufgenommen wurden? Die haben gesehen, dass es beim HC Thurgau gut läuft und wollten auch mitreden. Wir hatten jahrelang einen Verwaltungsrat, der sich gegenseitig vertraut, unterstützt und wertschätzt. In den letzten zwei Monaten haben wir gemerkt, dass diese Ausgangslage nicht mehr da ist.

Für uns geht es zu weit, wenn Sponsoren einen so grossen Druck ausüben können, dass ein Verwaltungsratsentscheid gekippt werden kann.

Also haben Sie das Gespräch gesucht?

Selbstverständlich haben wir versucht, aufeinander zuzugehen. Der Ursprung der Differenzen war ein Verwaltungsratsentscheid über eine Personalie vor einem Jahr, den die Sponsoren gekippt haben. Für uns geht es zu weit, wenn Sponsoren einen so grossen Druck ausüben können, dass ein Verwaltungsratsentscheid gekippt werden kann. Wir haben versucht, die Leute im Verwaltungsrat zu integrieren, aber es ist nicht besser geworden.

Wollen Sie mit den Kündigungen ein Zeichen setzen?

Das kann man schon so sagen, ja.

Wie wurden die Spieler und Trainer informiert?

Es war alles ziemlich kurzfristig. Wir haben die Mannschaft heute Freitagmittag informiert. Es war eine gewisse Trauer zu spüren, schliesslich sind wir in den vergangenen vier bis fünf Jahren relativ nahe zusammengewachsen. Sportlich muss es aber weitergehen, das sind alles Profis. Uns war es sehr wichtig, dass die Verträge mit dem Trainer-Duo verlängert werden konnten, bevor es zum Eklat kommt. Ich denke, sportlich wird es weitergehen.

War es euch abtretenden Verwaltungsräte wichtig, mit dem Trainer-Duo zumindest in der nächsten Saison eine gewisse Konstante zu behalten?

Ja, das war uns sehr wichtig. Der HC Thurgau liegt uns nach wie vor am Herzen. Weitere Konstanz sollen Raphael Ott, der neue Verwaltungsrat und ehemalige Spieler, und Thomas Müller, einer vom ursprünglichen Verwaltungsrat, bringen. Wir hoffen, dass sie so weitermachen, wie wir angefangen haben.