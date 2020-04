Simon Ammann hat auch mit 38 Jahren noch nicht genug vom Spitzensport. Er will im November seine 24. Weltcup-Saison in Angriff nehmen. Nach einer schwierigen Saison und dem vorzeitig abgebrochenen Skisprung-Weltcup hat sich der Toggenburger gemäss Swiss Ski entschieden, seine Karriere fortzusetzen.

«Ich plane, noch zwei Jahre weiterzumachen. Mein Fokus liegt auf den nächsten beiden Grossanlässen, der WM in Oberstdorf 2021 und vor allem den Olympischen Winterspielen 2022», so Ammann. Zum Entscheid, seine Karriere fortzusetzen, sagt der 38-Jährige: «Die Art und Weise, wie ich den vergangenen Winter bestritten hatte, brachte mich dem Ehrgeiz zum Weitermachen einmal mehr näher als an den Gedanken über einen Rücktritt.»

Er sei überzeugt, wieder Top-Resultate liefern zu können. Und vielleicht liegt 2022 wieder ein Doppel-Olympiasieg drin? Simon Ammann gewann 2002 und 2010 an den olympischen Spielen jeweils zweimal Gold.

