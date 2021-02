In der Nacht auf Montag ist es soweit: Die beiden besten Teams der National Football League (NFL), die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs, treffen aufeinander. FM1Today erklärt das Spiel und den dazugehörigen Rummel von A bis Z. Down, Set, Hut!

American Football, oder einfach nur Football, hatte in Europa jahrzehntelang kaum einen Stellenwert. Zu kompliziert die Regeln, zu schwerfällig das Spiel. In letzter Zeit erfreut sich das hochtaktische und raue Football aber auch in unseren Gefilden an immer mehr Zuschauern. Der Super Bowl, der Final der National Football League, findet traditionell am ersten Sonntag im Februar statt. Er wird dieses Jahr zum 55. Mal ausgetragen (Super Bowl LV). Bestimmt zählt auch ihr die eine oder andere footballverrückte Person zu euren Freunden. Falls das so ist und ihr null Plan habt, worum es eigentlich geht, gibt es Hilfe. Hier ist das Football-ABC: A – America: Es gibt kaum eine US-amerikanischere Sportart als Football. Am Super-Bowl-Sonntag steht in den USA das Leben still, die ganze Bevölkerung sitzt vor den Bildschirmen. Entsprechend werden auch die USA zelebriert. Vor dem Spiel singt H.E.R. «America the Beautiful». Die Nationalhymne «The Star-Spangled Banner» wird von Eric Church und Jazmine Sullivan vorgetragen. B – Bowl: Den Begriff Super Bowl kennt mittlerweile ja jeder. Aber warum heisst das Finale denn so? Der Begriff geht zurück auf Lamar Hunt. Hunt war Chef der Kansas City Chiefs (dieses Jahr als Titelverteidiger im Finale) und gründete Ende der 50er-Jahre die American Football League. Im Jahre 1967 sah er seiner Tochter beim Spielen mit einem Spielzeug namens «Super Ball». Sie murmelte dabei «Super Ball, Super Bowl» vor sich her. Da die Endspiele im College-Football auch schon «Bowl Games» genannt wurden, war der Super Bowl nur die logische Konsequenz. C – Challenge: Im American Football gibt es den Videobeweis. Bei strittigen Entscheidungen kann ein Coach eine rote Flagge auf das Spielfeld werfen und so eine Überprüfung durch die Schiedsrichter verlangen. Dies kann er zweimal pro Spiel machen. Hat er beide Male recht, bekommt er noch eine dritte Challenge.

D – Defense: Die Defense, oder Verteidigung, besteht aus mehreren Linien. Die erste versucht ein Laufspiel zu blocken, die zweite greift den Quarterback an und versucht, kurze Passspiele zu verhindern und die hinterste Linie ist gegen lange Pässe aufgestellt. E – Endzone: Die Endzone liegt hinter der 0-Yard-Linie. Erreicht eine Mannschaft diese Zone, bekommt sie Punkte. Mit einem Pass oder einem Laufspiel in diese Zone gibt es sechs Punkte (Touchdown, siehe «T»), bei einem Kick durch die gegnerischen Torstangen nach einem Touchdown einen zusätzlichen Punkt und bei einem Kick ohne vorangegangenen Touchdown drei Punkte (Field Goal, siehe «F»). F – Field Goal: Ein Field Goal ist ein erfolgreicher Kick des Footballs durch die gegnerischen Torstangen und gibt drei Punkte. Wird nach einem Touchdown der Football durch die Torstangen gekickt, heisst das «Point after Touchdown» und gibt einen Punkt.

G – Geschichte: Tom Brady ist schon jetzt eine Legende. Der Quarterback (siehe «Q») der Tampa Bay Buccaneers steht zum zehnten Mal im Super Bowl. In seinen letzten neun Finalspielen holte er mit den New England Patriots sechs Titel. Erst auf diese Saison hin kam der 43-Jährige zu den Bucs. Der Ehemann von Gisele Bündchen hat damit bereits vor dem Spiel Geschichte geschrieben: Kein anderer Spieler stand in mehr als sechs, kein anderer Quarterback in mehr als fünf Super Bowls.

H – Halbzeitshow: Der Ritterschlag für US-amerikanische Musiker. Wer in der Halbzeit auftreten darf, der hat es in den Olymp geschafft. Die Halbzeitshow gibt häufig mehr zu reden als das Spiel selbst. So können sich die meisten noch an den Busenblitzer von Janet Jackson im Jahr 2003 erinnern. An die Mannschaften, die gespielt haben, wohl eher weniger. Zur Auffrischung: Die New England Patriots (natürlich mit Tom Brady, siehe «G») gewannen gegen die Carolina Panthers. Dieses Jahr wird The Weeknd auftreten, es wird erwartet, dass er noch ein paar Überraschungsgäste mitbringen wird. I – Interception: Bei der Interception wird der gepasste Ball von einem Verteidiger abgefangen. J – Judge: Die Schiedsrichter (Judges) sind mindestens so wichtig wie die Spieler. Ihre Entscheidungen werden kaum angezweifelt, allerdings dürfen die Trainer diese überprüfen lassen (siehe Challenge, «C»). Dieses Jahr steht erstmals eine Frau als Schiedsrichterin in einem Super-Bowl-Einsatz: Sarah Thomas. Chef-Schiri ist Carl Cheffers, der bereits seine 21. Saison bestreitet.

Sarah Thomas (47) ist die erste Schiedsrichterin in einem Super Bowl. © Imago

K – Kansas City Chiefs: Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Missouri gehört zu den ersten Super-Bowl-Siegern. Im Jahr 1970 gelang es ihnen, die Vince-Lombardy-Trophy zu gewinnen. Auf ihren zweiten Triumph mussten sie lange warten, erst im vergangenen Jahr war es soweit. L – Line of Scrimmage: Wörtlich heisst das Gedrängelinie. Die Line of Scrimmage ist eine imaginäre Linie, die vor Beginn eines Spielzugs nicht überschritten werden darf. Sie wird vor jedem Spielzug neu festgelegt. M – Mahomes, Patrick: Der Quarterback der Kansas City Chiefs ist ein komplett anderer Spieltyp als sein Gegenpart Tom Brady. Mahomes gilt als Prototyp eines modernen Quarterbacks: Er kann nicht nur werfen, sondern erläuft auch selbst viele Yards – und manchmal sogar Touchdowns.

Patrick Mahomes (25) ist der Quarterback der Kansas City Chiefs. © Imago

N – NFL: Die National Football League ist die US-Amerikanische Football-Profiliga. Sie besteht aus 32 Teams. Die Liga ist in zwei Konferenzen unterteilt: Die NFC und die AFC. Die Sieger der beiden Konferenzen treten im Super Bowl gegeneinander an. O – Offensive Line (OL): Die OL steht direkt vor dem Quarterback und besteht aus fünf Spielern. Sie versuchen, den Quarterback vor den angreifenden Verteidigern zu schützen. P – Penalty: Bei einer Regelverletzung gibt es eine Strafe (englisch: Penalty). Der Schiedsrichter kommuniziert den Verstoss und die Strafe über die Stadion-Lautsprecher. Strafen sind hier meist Raumverluste. Q – Quarterback: Der Quarterback ist der wichtigste Spieler der Offensive. Er schaut darauf, dass die Spielzüge des Trainers auch umgesetzt werden und passt sie notfalls an. Er ist der einzige Spieler, der den Ball mit der Hand nach vorne passen darf. R – Regeln: Es gibt wohl kaum eine Sportart, die so viele Regeln hat wie American Football. Die meisten Regeln dienen dem Schutz der Spieler, da die Verletzungsgefahr sehr gross ist. Keine Panik: Auch viele Spieler kennen nicht alle Regeln... S – Stadion: Der Super Bowl LV findet im Raymond James Stadium in Florida statt. Erstmals in der Geschichte findet damit ein Finalspiel im Heimstadion einer teilnehmenden Mannschaft statt. T – Touchdown: Darum geht es im Football. Beim Touchdown wird der Ball per Pass oder Laufspiel in die gegnerische Endzone (siehe «E») gebracht. Dabei genügt es, wenn der Ball nur schon die Endzone – auch in der Luft – berührt. Der Spieler muss jedoch den Ball unter Kontrolle haben, sonst gilt das nicht als Touchdown. Ein Touchdown gibt sechs Punkte. U – Unterhaltung: Wo Amis Sport treiben, gibt es auch eine Show; Cheerleader, Musik und ganz viele Fahnen – dieses Jahr allerdings mit weniger Publikum. Das Stadion hätte Platz für 65'000 Leute, zugelassen sind lediglich 22'000 Besucherinnen und Besucher.

Die Maskenpflicht gilt auch bei den Cheerleader. © Imago

V – Vince-Lombardi-Trophy: Um diese Trophäe geht es. Sie ist der Pokal des Super Bowls. Der Pokal wurde 1971 zu Ehren des legendären Coaches der Green Bay Packers, Vince Lombardi, so genannt. Lombardi hat mit den Packers die ersten beiden Super Bowls gewonnen. Die Vince-Lombardi-Trophy ist 3,5 Kilogramm schwer und 55 Zentimeter gross. Das Siegerteam darf den Pokal behalten, es ist kein Wanderpokal.