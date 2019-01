Staatsanwälte legen Berufung wegen Freispruchs von Gbagbo ein

Der ehemalige Präsident der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, muss nach einigen juristischen Manövern am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag in Haft bleiben. © KEYSTONE/EPA ANP POOL/PETER DEJONG / POOL

Staatsanwälte am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag haben Berufung gegen den überraschenden Freispruch für den ehemaligen Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, angekündigt. Dieser muss daher in Haft bleiben.