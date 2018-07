Stadt Zürich plant mit «Marina Tiefenbrunnen» neuen Zugang zum See

Eine etwa 150 Meter lange Mole in den See hinein wird das Herzstück des neuen Hafens in Zürich-Tiefenbrunnen. © Hochbaudepartement Stadt Zürich

Südliches Flair am Ufer des Zürichsees: Mit der «Marina Tiefenbrunnen» soll am Rand der Stadt Zürich ein neuer Zugang zum See geschaffen werden. Es wird der erste Hafen der Stadt sein, der auch für die breite Öffentlichkeit konzipiert ist.