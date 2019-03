Keine Bewilligungspflicht für ausländische Redner

Die Gesellschaft sei robust genug für "Wirrköpfe", sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter im Ständerat. Sie sprach sich gegen eine Bewilligungspflicht für ausländische Rednerinnen und Redner aus. © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Ausländische Rednerinnen und Redner sollen weiterhin ohne Bewilligung an politischen Versammlungen in der Schweiz auftreten dürfen. Der Ständerat hat am Dienstag eine Motion aus dem Nationalrat für eine Bewilligungspflicht abgelehnt.