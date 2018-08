In den Viertelfinals trifft Stan Wawrinka bereits in der Nacht auf Samstag entweder auf Roger Federer oder den Argentinier Leonardo Mayer. Federer hat in diesem Achtelfinal den ersten Satz 6:1 gewonnen.

Wegen Regens steht den Schweizern ein äusserst stressiges Programm bevor. Beide begannen ihren Achtelfinal wegen Gewittern am Vortag am Freitagnachmittag erst um 14 Uhr Ortszeit. Um das Turnier zu gewinnen, müssen Federer oder Wawrinka vier Einzel innerhalb von 50 Stunden gewinnen.

(SDA)