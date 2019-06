Starke Rauchentwicklung bei Brand in Pratteln BL

Die Behörden bittet die Bevölkerung wegen eines Brandes in Pratteln BL am Sonntag, die Fenster und Türen weiterhin geschlossen zu halten. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

In einem Produktionsbetrieb in Pratteln BL ist am Sonntag um kurz nach 20.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dabei entwickelte sich viel Rauch.