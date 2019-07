Statue von Marilyn Monroe in Hollywood gestohlen – Haft für Täter

Der Dieb entfernte die Statue von Marilyn Monroe von der Spitze des zwei Stockwerke hohen Kunstwerks "Four Ladies of Hollywood" in Los Angeles. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RICHARD VOGEL

Ein 25-jähriger Kalifornier, der auf dem «Walk of Fame» in Hollywood eine Statue von Filmlegende Marilyn Monroe gestohlen hat, muss für ein Jahr ins Gefängnis. Eine Richterin in Los Angeles verhängte die Strafe am Dienstag.