Stéphane Rossini leitet künftig Bundesamt für Sozialversicherungen

Zurück in Bundesbern: Vier Jahre nach Abschluss seiner Nationalratskarriere wird der Unterwalliser SP-Politiker Stéphane Rossini künftig als Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) amten. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der neue Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) heisst Stéphane Rossini. Innenminister Alain Berset hat den 55-Jährigen, der 2015 den Nationalrat präsidierte, am Mittwoch den Medien vorgestellt. Rossini tritt das Amt am 1. Dezember an.