Strassburg knöpft Paris Saint-Germain Punkte ab

PSG's Edinson Cavani kommt zu Fall. © KEYSTONE/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS

In der 16. Runde der Ligue 1 muss der souveräne Leader Paris Saint-Germain zu zweiten Mal einen Punktverlust hinnehmen. PSG spielt in Strassburg 1:1.Das Führungstor der Elsässer kam in der 41. Minute nach einem Videoentscheid zustande.