Argument für «Nudging» lässt sich kaum prüfen

Kantinenbesucher greifen öfter zu, wenn der Salat direkt beim Eingang steht. Ob das die für sie wirklich "bessere" Entscheidung ist, ist allerdings fraglich, sagen Zürcher Forscher.

Der Salat direkt am Eingang der Kantine, die Burger weiter hinten «versteckt»: Durch die Präsentation lassen sich Konsumenten zu besseren Entscheidungen bewegen, so die Idee der «Nudging»-Methode. Was «besser» heisst, ist aber gar nicht so klar, sagen Forscher.