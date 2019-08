Alpinist am Matterhorn zu Tode gestürzt

In diesem Jahr sind am Matterhorn bereits sieben Menschen tödlich verunglückt. (Archivbild) © KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN

Ein südkoreanischer Alpinist ist am Matterhorn tödlich verunfallt. Er stürzte beim Abstieg auf einer Höhe von rund 3700 Metern 200 Meter in die Tiefe. Am Matterhorn sind in diesem Jahr bereits sieben Menschen tödlich verunglückt.