Suhr Aarau droht die Abstiegsrunde

Die Handballer von Suhr Aarau leisten sich in der vorletzten Runde der NLA-Qualifikation eine möglicherweise folgenschwere Niederlage. Die Aargauer verloren mit 24:27 überraschend in der eigenen Halle gegen der RTV Basel, der somit seine erst zweite Partie in der laufenden Meisterschaft gewann.