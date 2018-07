Swatch: Mehr Umsatz und Gewinn

Erwartungen übertroffen: Der Uhrenkonzern Swatch hat im ersten Halbjahr den Gewinn deutlich gesteigert. (Archiv) © KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

Die Swatch Group hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Der Umsatz stieg um 14,7 Prozent auf 4,27 Milliarden Franken. Das sei ein neuer Rekord in den ersten sechs Monaten, teilte der grösste Uhrenkonzern der Welt am Mittwoch in einem Communiqué mit.