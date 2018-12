Tanz, «Tschutte» und Trendessen

Nachtkerzenziehen in St.Margrethen 🕯

Dir geht es wahrscheinlich wie vielen anderen und du hast seit der Primarschule keine Kerzen mehr gezogen. Die Klausgesellschaft St.Margrethen macht daraus am Samstag eine Party mit Livemusik und Barbetrieb.

Weihnachtsmarkt in Wil 🎄

Über 100 Weihnachtsmärkte hat das FM1-Land – jener in Wil soll besonders stimmungsvoll sein. Von Freitag bis und mit Sonntag findest du in der Altstadt Selbstgemachtes für unter den Christbaum oder direkt in den Magen.

Finale im «Dampfkessel» in Buchs 🎊

Der Advent muss nicht immer besinnlich sein. Einige wollen noch einmal richtig die Sau rauslassen, bevor das neue Jahr beginnt. Möglich ist das am Samstagabend im Buchser «Dampfkessel» – und zwar zum letzten Mal. Das Kultlokal schliesst nach über 20 Jahren (FM1Today berichtete).

FC St.Gallen gegen Neuchâtel Xamax ⚽

Haben die Spieler des FC St.Gallen nach den vergangenen drei Niederlagen wieder Energie getankt? Wie überzeugend die Espen beim Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax sind, erfährst du am Samstagabend ab 19 Uhr im Kybunpark, im Liveticker auf FM1Today oder in den Radio-FM1-Liveschaltungen.

Pho-Bowl-Party in St.Gallen 🍜

Wer heutzutage richtig trendig essen möchte, richtet alles schön in einer Schüssel («bowl») an. Auch die «pho bowl» (traditionelle vietnamesische Suppe) wird aus einer Schüssel geschlürft. Da es am Wochenende auch mal etwas gemütlicher sein darf, organisiert das St.Galler Restaurant Bamboo am Samstagabend gleich eine «Pho-Bowl-Party» und du musst gar nicht erst selber kochen.

This Place Makes The "World's Largest Pho" This Place Makes The "World's Largest Pho" Gepostet von BuzzFeed Food am Montag, 24. Oktober 2016

Sankt Galler Eiszauber ⛸

Dieses Wochenende kommt er endlich – der Schnee. Und was eignet sich bei einer frischen Puderzuckerlandschaft besser, als mit den Schlittschuhen ein paar Runden zu drehen? Noch bis Ende Januar läuft der Sankt Galler Eiszauber von FM1 auf der Kreuzbleiche. Zum Aufwärmen gibt’s ein gemütliches Chalet mit Glühwein und käsigen Speisen.

(lag)