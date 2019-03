Tausende demonstrieren in Berlin gegen EU-Urheberrechtsreform

Keine Filter im Internet: Tausende demonstrieren in Berlin gegen das neue Urheberrecht der EU. © KEYSTONE/EPA/OMER MESSINGER

In Berlin haben am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die geplante Urheberrechtsreform der EU demonstriert. Zum Auftakt versammelten sie sich auf dem Potsdamer Platz im Stadtzentrum.Der Protestzug sollte am Nachmittag an der deutschen Wikipedia-Zentrale vorbei zum Brandenburger Tor führen.