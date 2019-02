Tausende Serben demonstrieren erneut gegen Vucic

tausende Menschen in Serbien fordern freie Medien und faire Rahmenbedingungen für Wahlen. © KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC

In Belgrad sind am Samstag erneut tausende Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen die Regierung des Präsidenten Aleksandar Vucic zu demonstrieren. Den elften Samstag in Folge forderten sie freie Medien und faire Rahmenbedingungen für Wahlen.