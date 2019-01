Taxifahrer am Flughafen Genf beenden Protestaktion

Aus Ärger gegen illegale Konkurrenz aus dem Ausland besetzten Taxifahrer die Standplätze am Flughafen Genf. Den Behörden warfen sie Nachlässigkeit vor. © Keystone/MARTIAL TREZZINI

In Genf haben die Taxifahrer ihre Protestaktion gegen illegale ausländische Konkurrenz beendet. Sie setzen darauf, dass strengere Kontrollen dem Treiben ein Ende setzen. Die Taxifahrer hatten am Donnerstag aus Protest ihre Arbeit niedergelegt und alle Taxistandplätze am Flughafen besetzt.