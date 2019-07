Temperaturrekord in grösster Stadt Alaskas – 32,2 Grad in Anchorage

Temperaturrekord mit 32,2 Grad in Anchorage. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Klimaerwärmung in Alaska deutlich schneller voranschreitet als im Erddurchschnitt. (Archivbild) © Keystone/AP City of Anchorage/Darrell Pederson

Mit 32,2 Grad ist in der grössten Stadt Alaskas ein neuer Temperaturrekord verzeichnet worden. Der Wert wurde am Donnerstagnachmittag am internationalen Flughafen Anchorage gemessen.Das schrieb der nationale Wetterdienst NWS in der Nacht zum Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.