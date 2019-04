Einer der grausamsten Morde der US-Geschichte: Das schwarze Opfer wurde von drei weissen Rassisten an einen Geländewagen angekettet und ausserhalb der US-Stadt Jasper eine Strasse entlang geschleift. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/PAT SULLIVAN

21 Jahre nach dem grauenvollen Mord an einem schwarzen Mann ist einer der Täter im US-Bundesstaat Texas hingerichtet worden. Der 44-Jährige bekam am Mittwochabend in Huntsville eine tödliche Injektion.Der weisse Täter hatte gemeinsam mit zwei weiteren Männern das Opfer, James Byrd Jr.