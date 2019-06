Thailands Parlament wählt Prayut zum Premierminister

Thailands Parlament hat den ehemaligen Putsch-General Prayut Chan-o-cha zum Premierminister gewählt. An den Umständen seiner Wahl gibt es viel Kritik. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Thailands Parlament hat den ehemaligen Putsch-General Prayut Chan-o-cha zum Premierminister gewählt. Der 65-Jährige erhielt am Mittwoch in Bangkok in einer gemeinsamen Sitzung von Unter- und Oberhaus eine klare Mehrheit.