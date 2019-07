Tiger in Indien flieht vor Überschwemmung in ein Haus

Ein Tiger legte sich in einem Haus auf ein Bett, nachdem er vor den Monsunüberschwemmungen aus einem Park getürmt war. © Wild Trust of India

Ein Tiger ist in Indien vor den Monsun-Überschwemmungen in ein Haus geflüchtet. Dort legte er sich in ein Bett, wie die Naturschutzorganisation Wildlife Trust of India am Donnerstag mit einem entsprechenden Foto auf Twitter mitteilte.