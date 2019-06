Tiger Woods gibt sich Spielpraxis vor dem US Open

Tiger Woods zeigt einen perfekt ausbalancierten Schlag aus dem Bunker © KEYSTONE/FR52593 AP/JAY LAPRETE

Ohne hohe Ambitionen auf den Sieg bestreitet Tiger Woods an diesem Wochenende das Memorial Tournament in Dublin im US-Bundesstaat Ohio. Für ihn ist es die beste Vorbereitung auf das US Open. In zwei Wochen will der Superstar und sensationelle Sieger des US Masters wieder in bester Verfassung sein.