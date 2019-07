Tim Bendzko kommt in die Schweiz

«Jetzt bin ich ja hier», heisst die neue Tour von Tim Bendzko. Und mit «hier» meint er auch Zürich. Am 26. Mai 2020 kommt er für ein Konzert in die Halle 622 in Zürich. Der Vorverkauf startet am 26. Juli 2019.

Bendzko gehört zu den bekanntesten deutschen Künstlern, er hat zwei Nummer-Eins-Alben, zig Gold- und Platinauszeichnungen und ist in grossen TV-Shows aufgetreten.

Für sein viertes Studio-Album «Filter» ist er nach New York, Mykonos, Kapstadt und Australien gereist und hat dort Songs geschrieben. Der 34-jährige Berliner veröffentlicht das Album am 18. Oktober, die erste Single «Hoch» kommt heute Freitag auf den Markt.

(red.)