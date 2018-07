Ein junger Bulgarier ist in der Nacht auf Montag aus unbekannten Gründen auf das Baugerüst der Liebfrauen-Kirche in Feldkirch geklettert. Er verlor den Halt und stürzte acht bis zehn Meter in die Tiefe.

Dabei zog sich der 20-Jährige tödliche Verletzungen zu und verstarb noch vor Ort. Die Obduktion wurde am Dienstag durchgeführt und es konnten keine Anzeichen auf Fremdverschulden festgestellt werden.

(red.)