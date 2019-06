Tokajew bleibt Präsident in Kasachstan

Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew hat in Kasachstan die Wahl zum Staatsoberhaupt wie erwartet gewonnen. © Keystone/AP Kazakhstan's Presidential Pre

In der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Kasachstan an der Grenze zu China hat Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew die Wahl zum Staatsoberhaupt wie erwartet gewonnen. Die Wahlkommission sprach dem 66-Jährigen am Montag 70,76 Prozent der Stimmen zu.