Dumoulin nicht an Tour de France

Tom Dumoulin - das linke Knie, hier nach dem Sturz im Giro, lässt einen Start an der Tour de France nicht zu © KEYSTONE/AP ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Tom Dumoulin kann die Tour de France, die in gut zwei Wochen in Brüssel beginnt, nicht bestreiten. Der Niederländer leidet noch immer an seiner Knieverletzung.