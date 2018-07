Toter Autolenker aus dem Lungerersee geborgen

Einsatzkräfte bergen das Auto nach dem Sturz in den Lungerersee - der Lenker kam ums Leben. © Kantonspolizei Obwalden

Von der Brünigstrasse rund zehn Meter in die Tiefe und dann in den Lungerersee gestürzt ist ein Autofahrer am Montag im Kanton Obwalden. Der 41-Jährige war im Fahrzeug angeschnallt und konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.