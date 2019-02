Trump beim jährlichen Medizincheck

US-Präsident Donald Trump hat sich am Freitag (Ortszeit) auf dem Weg zum Medizincheck in einem US-Militärspital gemacht. © KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH

US-Präsident Donald Trump hat sich am Freitag zum zweiten Mal seit seinem Amtsantritt dem routinemässigen Medizin-Check unterzogen. Er liess sich am Freitag vier Stunden lang im Militärspital Walter Reed in Bethesda vor den Toren Washingtons untersuchen.