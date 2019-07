Trump: Der Iran «spielt mit dem Feuer»

"Ich denke, sie spielen mit dem Feuer": US-Präsident Donald Trump. © KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

US-Präsident Donald Trump hat den Iran nach der Überschreitung der zulässigen Menge gering angereicherten Urans gewarnt. Teheran «spielt mit dem Feuer», sagte Trump am Montag in Washington.«Sie wissen, was sie tun. Sie wissen, womit sie spielen, und ich denke, sie spielen mit dem Feuer.