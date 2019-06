Trump will Kim an innerkoreanischer Grenze treffen

US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ein neues Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea angeboten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

US-Präsident Donald Trump will den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea treffen. Er werde vom G20-Gipfel in Osaka direkt nach Südkorea reisen, twitterte Trump in der Nacht auf Samstag.