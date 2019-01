Trump will neue US-Raketenabwehr-Strategie vorstellen

Präsident Donald Trump will am heutigen Donnerstag im Pentagon neue Pläne zur Abwehr von Gefahren etwa aus Nordkorea, dem Iran, aus China und Russland vorstellen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MANUEL BALCE CENETA

US-Präsident Donald Trump will am heutigen Donnerstag eine neue Raketenabwehr-Strategie seines Landes vorstellen. Der Präsident wird im US-Verteidigungsministerium die Ergebnisse einer 2017 in Auftrag gegebenen Analyse zur US-Raketenabwehr präsentieren.